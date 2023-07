Lugemissoovitus, mis aitab eriti efektiivseks hakata

Covey tutvustab ideed, et kaheksas harjumus on võti suurepärasuse saavutamiseks iseenda, meeskondade ja organisatsioonide tasandil. Ta väidab, et tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas ei ole lihtsalt tõhus olemine enam piisav. Selleks, et avaldada olulist mõju, peavad inimesed kasutama oma unikaalseid andeid ja kirge.

Neli sammu, kuidas saada edukaks

Kivistik märgib, et raamat esitab neljaosalise raamistiku oma hääle leidmiseks ja edukuse saavutamiseks.

Esimene osa keskendub hääle avastamisele, mõistmaks oma isiklikke tugevusi, väärtusi ja kirgi. Teine osa sukeldub juhtimise kontseptsiooni ja sellesse, kuidas inimesed saavad saada «terviklikeks» juhtideks, kes innustavad ja toetavad oma kollektiivi. Kolmas osa uurib eduka kultuuri loomise rolli organisatsioonides.

Autor jagab mõtteid selle kohta, kuidas soodustada keskkonda, kus inimesi julgustatakse panustama oma unikaalseid oskuseid ning neil on vabadus kasvada. Neljandas osas on praktilised sammud kaheksanda harjumuse integreerimiseks igapäevaellu ja töösse. Raamat sobib ettevõtjale või enesearenguhuvilisele.

Häid ideid raamatust

Kivistik kirjeldab, et teda kõnetas väga raamatus mõttekäik, et kõik asjad luuakse kahekordselt: kõigepealt vaimselt ja seejärel füüsiliselt. Enne kui midagi meie ümber füüsilises maailmas ilmavalgust näeb, peab see esmalt eksisteerima meie mõtetes, ideedes ja visioonides. Meie vaimne loometöö on aluseks sellele, mida me lõpuks suudame saavutada ja materialiseerida reaalses maailmas.

Ta tõdeb, et enamikul meist puudub võime luua kujutlusi ja tegelikkuseks muuta oma täielikku potentsiaali. Sageli jääme kinni oma igapäeva rutiinidesse, olles rahul keskpärasusega ja hirmul astuda välja oma mugavustsoonist. Paljud meist ei suuda visualiseerida, milline võiks olla meie elu või karjäär parimal võimalikul viisil. Me ei suuda ette kujutada, milliseid saavutusi või rahulolu võiksime saavutada, kui vaid julgeksime unistada suurelt ja astuda samme nende unistuste poole.

Ta ütleb, et vaba inimese lugu pole kunagi juhuslik, vaid valikute tulemus - valikud, mida nad ise teevad. See tähendab, et meie elu ja saatuse kujundamine ei sõltu pelgalt välisest keskkonnast või juhustest, vaid ennekõike meie enda teadlikest valikutest.