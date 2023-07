Eesti keeles ilmus Cazalet' kroonika teine osa

Sirgumas on uus põlvkond Cazalet’sid. Edwardi tütar Louise unistab näitlejakarjäärist ja Hamleti rollist teatrilaval. Murdeealisena tekivad tal suured suhtlemisraskused nii naistemehest isa kui ka seksuaalelu pelgava ja põlgava emaga. Ruperti tütar Clary teab kindlalt, et tahab tulevikus kirjanikuks saada. Imetlusväärse järjekindlusega teeb ta märkmeid kõige ümbritseva kohta, peab päevikut ja kirjutab kirju. Hugh’ tütar Polly on sirgunud hea kujutlusvõimega ülitundlikuks kaunitariks. Samas on tal raske otsustada, kelleks saada.