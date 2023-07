Narva lastekirjanduse residentuuri oodatakse kandideerima lastekirjanikke ja illustraatoreid

Selle toel sünnib raamatu käsikiri ja/või illustratsioonid, mis on inspireeritud kohalikust kultuuripärandist, inimestest, ajaloost jne. Kandideerima on oodatud lastekirjanikud ja illustraatorid, kes töötavad nii üksikisikuna kui ka loometandemina. Oodatud on loovisikud üle kogu Eesti ja välisriikidest.

«Sel aastal toimub residentuur ja anname välja stipendiumi, ja ehk juba järgmisel aastal saame lugeda lasteraamatuid, mis on saanud inspiratsiooni Narvast,» ütles Narva kunstiresidentuuri juht Johanna Rannula sõnas. « Loodame, et sellest saab uus traditsioon! Narva annab kindlasti palju põnevat mõtteainet, millest luua lugusid nii mudilastele kui ka noortele lugejatele.»

«Mul on hea meel, et lastekirjanduse autorid saavad juurde inspireerivaid ja huvitavaid loomevõimalusi, mille viljad rikastavad meie lastekirjandust,» lisas ELKi juht Triin Soone.



Autorid on Narva kunstiresidentuuri oodatud juba 2023. aasta 1.-31. oktoobrini, kokkuleppel saab resideerumise aega ka muuta. NART pakub residentidele elamispinda ja tuge Narva tundmaõppimiseks. Stipendiumifondi suurus on kokku 4000 eurot, 2000 eurot ühele inimesele. Stipendiumi saavad taotleda illustraatorid ja lastekirjanikud. Oodatud on nii tandemina tegutsevad kui ka autoriraamatu loojad.



Konkursile esitatud taotluste seast valib stipendiaadid žürii, kuhu kuuluvad Triine Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor), Anne Pikkov (illustraator, Narva kunstiresidentuuri juhatuse liige), Katrin Reinmaa kirjastusest Päike ja Pilv, Narva linnapea Katri Raik ning Johanna Rannula (Narva Kunstiresidentuuri juhataja).



Taotluste esitamise tähtaeg on 10. augustil kell 23:59. Taotlused tuleb esitada eesti keeles aadressile residentuur@artun.ee. Vaata täpsemaid tingimusi siit!