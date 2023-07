Maria Baydar: varjukülg on meis kõigis olemas. Suurim viga on seda ignoreerida

«See on liiga ebameeldiv, valus, väljakannatamatu, piinlik ja häbiväärne. Inimese varjus peituvad kõik allasurutud emotsioonid, ihad, tabud, häbitunded, viha, kadedus, raev, fetišid, paanilised vajadused, hirmud ning muud ebameeldivad ja rasked emotsioonid, millega on keeruline toime tulla nii iseendal kui ka ümbritsevatel inimestel,» selgitab ta, miks on meile õpetatud varjuga lõputut võitlust pidama ja seda alla suruma. Tegelikult peitub meie varjuküljes aga suur potentsiaal.

«Varjukülg on osa psüühikast ja inimese olemusest, mida ta tajub negatiivse, raske, ebameeldivana, kahjustava ja/või hävitavana,» kirjeldab Baydar varjukülje olemust. Ta lisab, et igal elus ja eluta olendil on varjukülg, negatiivne potentsiaal – tumeda stsenaariumi võimalusealge. «Kõige huvitavam on see, et inimene annab ise hinnangu kogemusele või olukorrale, kas see on varju- või valguseaspekt,» räägib Baydar.