Johann Urb ja Rachel Pringle Urb soovitavad raamatut, mis õpetab suhteid parandama

Urbid ütlevad, et just see raamat on neid nii paari, õpetajate kui ka sügavama armastuse teejuhtidena kõige enam mõjutanud.

«Gay ja Kathleen Hendricks on olnud meie eelkäijad ning nende julgus, abivalmidus ja tarkus sillutavad endiselt teed, et meie ühiskond võiks jõuda erakordse armastuse väljendamiseni. See raamat on parim, mida me soovitada oskame,» ütlevad nad.