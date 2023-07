Leelo Kassikäpalt ilmub uus romaan «Mehed tema elus»

«Mehed tema elus» on Leelo Kassikäpa viies romaan, kus on vilksamini märgata tegelasi ka autori mõned aastad tagasi ilmunud triloogiast «Kui vanad naised armuvad» .

Pensionipõlve pidav õmblejanna Pärja on tragi ja iseseisev naine, kelle elu maatüdrukuna ei olnud just kergete killast. Mure vaimselt haige ema pärast, pea kohal hirm järgida oma suguvõsa naiste käitumismustrit varjutab noorust. Mida kardad, seda ka saad.

Tagasihoidliku ning teadmatusest inimesi usaldava noore tüdruku armumine mehesse, kelle jõulise ning mehise välimuse taga peidab end tegelikult joodikust vägivallatseja, viib paraku ebameeldivate ja jalustlöövate läbielamisteni. Kuid töökas naine ei murdu. Ta on hinnatud õmbleja, oma kodu omav, majanduslikult iseseisev ja hooliv sõbranna, kellel on vaid üks soov. Hingesopis igatseb elusügisesse jõudnud naine mehe lähedust ning tähelepanu.

Ühel ilusal päeval leiab Pärja arvutist e-kirja, kus keegi kauge sugulane otsib ühendust. Nii tutvub ta eaka mehega. Mis on aga tegelikult mehe eesmärgid ja kuidas ootamatult alanud armulugu edasi areneb, see on Pärjale suur üllatus. Taas kogemuste võrra rikkamana julgeb ta võtta järgmise riski, ning näib, et naise unistus täitub.