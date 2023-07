«Toscana päikese all» autorilt ilmus uus reisi- ja mõtisklusraamat

Ühtaegu pitsiliselt õrn ja kaljusid paigast nihutavalt jõuline, samas unistav ja realistlik, põnevaid ajalooseiku puistav ja eri kultuuride isikupära austav – selline on Eestiski menukiks saanud «Toscana päikese all» autori uus reisi- ja mõtisklusraamat, milles maailmarändurist romantik otsib kodu mõiste sügavamat tähendust, pakub vahepaladeks oma lemmiktoitude retsepte ega unusta lisada näpuotsaga ka huumorit.

Autori arvates väljendab kodusse suhtumine olulisi tahke inimese olemusest. Igatahes käsitleb ta seda teemat süvitsi, viib lugeja oma sõprade kodudesse, põikab lapsepõlve ja paikadesse, kus talle on tundunud, et just sinna võikski elama jääda. Tema ilmekas stiil annab edasi kujutluspilte ja isegi -lõhnu, nagu vaid luuletajal seda teha õnnestub.