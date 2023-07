Raamatusoovitus neile, kes on iseenda suurimaks piduriks

Kui juhtubki midagi sellist, mis on meie jaoks kurb, raske, ebamugav, karm - me ei saa seda enam olematuks muuta. Laura tõdeb, et parim lahendus on radikaalselt aktsepteerida, et nüüd on selline olukord, ning küsida endalt: «Mida ma teha saan?» Inimene kipub jääma kinni enda mõtetesse ning tahab lükata raskes olukorras vastutust kõigi teiste kaela. Õnneliku elu saladus on enda elu ja otsuste eest täieliku vastutuse võtmine. Ikka juhtub asju, mida me kontrollida ei saa, küll aga saame me ise valida enda mõtteid ja tegusid.