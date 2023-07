Britney Spearsi paljastav mälestusteraamat ilmub juba sel aastal

«Britney mõjus tunnistus kohtusaalis raputas maailma, muutis seadusi ning näitas tema innustavat tugevust ja vaprust,» ütles Gallery Books'i vanemasepresident Jennifer Bergstrom. «Mul pole kahtlustki, et tema mälestusteraamatul saab olema sarnane mõju - sllest saab aasta suurim kirjastamissündmus. Me oleme väga uhked, et saame aidata tal lõpuks oma lugu jagada.»