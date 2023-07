Kui õige või vale on minna inimese koodi kallale?

Lähitulevik, USA. CRISPR/Cas9 on möödanik. Vikat on palju tõhusam meetod geenide muutmiseks. Paraku esimene suur katsetus ebaõnnestus ja sadu miljoneid inimesi kaotas elu, mis oli viimne piisk geenmuundatud organismide vastaste karikasse ning päädis sellega, et geenitehnoloogia keelati kogu maailmas ära. Endistel teadlastel hoitakse hoolega silma peal. Logan Ramsay, kelle südametunnistus on ema pärandi tõttu must, on üks neist, kes salalaboreid kokku käib korjamas, kuid ühel haarangul kõnnib mees otse talle seatud lõksu. Tundub, et ta pääses plahvatusest kergemate vigastustega, kuid siis hakkavad Loganiga toimuma kummalised muutused. Tema keskendumisvõime paraneb kümnekordselt, jõud kasvab, unevajadus aina kahaneb, jne. Kes on otsustanud mehest übermensch'i teha ja miks?