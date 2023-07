Heategevusliku kaupluse tagatoast leitud «Kääbiku» esmaväljaanne müüdi oksjonil erakordse hinnaga

«Avasin raamatu ja nägin, et see on esimene väljaanne ning mõtlesin, et võiksime selle saata eBay meeskonnale,» ütles ta. «Arvasin, et kui meil veab, saame maksimaalselt 500 naela, seega ei suutnud ma uskuda, kui mõne kuu pärast kuulsin, et see müüdi üle 10 000 naela eest. Minu teada on see üks väärtuslikumaid esemeid, mis on meie poodidesse annetatud. Kindlasti on see kõrgeim hind, mis on saavutatud meie eBay saidil ühe eseme eest,» lisas ta. «Sellised annetused aitavad rahastada elupäästvat teadustööd kogu Ühendkuningriigis.»