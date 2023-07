LUGEMISSOOVITUS ⟩ Oskaja kirjanik, kes ei alahinda ei oma tegelast ega oma lugejat

Õudne. Lugesin tagakaanelt, et tegu politseiinspektor William Wistingu sarja viieteistkümnenda raamatuga ja mõtlin, et ehkki olen püüdnud Wistingul silma peal hoida, ma nii mitut kohe kindlasti lugenud ei ole. Õnneks saab seestpoolt teada, et eesti keelde päris kõiki tõlgitud pole ja sestap võin uskuda, et käin enamvähem ajaga kaasas. Wisting on lahe säga ja Jorn Lier Horst oskaja kirjanik, kes ei alahinda ei oma tegelast ega oma lugejat. Ega lähe nonde põhjamaiste libeteede peale liiga pikalt hulkuma, kus kiputakse kokku segama painajalikku noorust, natsiminevikku ja eriti jäledaid sarimõrvu, ühesõnaga kõike seda, mida Skandinaavia reaalelus ette tulema ei kipu, et süükompleksides vaevlevad inimesed endale ette kujutavad. Ju nad on nõus selle kraami eest südamerahustuseks kallist raamatuhinda maksma. Kirjasõna ei valeta, teadis mu vanavanaema. Mida teame meie?