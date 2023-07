Kui ühe õhtu jooksul kolme karguga inimest näha, siis ...

Krisztina Tóth (sünd. 1967) on ungari luuletaja, novellist, lastekirjanik, tõlkija ja kunstnik. Ta on Ungaris üks loetumaid ja mõjukamaid autoreid, ning oma tundliku sotsiaalse närvi, naiste vaatepunkti väljatoomise ja täpse ja humoorika lüürilis-melanhoolse kujundikeelega on ta oluliselt avardanud ungari kirjandust. «Piksli» lood on ühed parimad näited Ungaris väga populaarsest niinimetatud kolumnnovelli žanrist.

Kedagi ei ole näha, nii et ta lipsab meeste vetsu. Paistab, et siin korrusel ongi ainult meeste oma. Ta on just lõpetanud ja tahaks püksid üles tirida, kui kuuleb, et uks käib ja keegi tuleb sisse. Ja hakkab ukse taga pissuaari soristama. Pole hullu, küll ta kohe lõpetab. Õpetajal on juba aeg järgmisse kohta minna, et jõuaks veel enne reedest tipptundi kesklinnast läbi sõita. Seegi kursus on majast väljas ühes asutuses, siit autoga vähemalt kolmveerand tundi. Ta mõtleb, millist silda valida. Uksetagune mees susserdab edasi, ei lahku, temal on aga häbi väljuda. Möödub kaks venivat minutit, mis teksti ajas, niimoodi lugedes, on vaevalt midagi, kuid õpetajale tunduvad need hulluksajavalt pikad. Mees ukse taga justkui venitaks meelega. Nagu tunneks ta huvi, kes küll võiks seal sees olla. Kuigi väljast ei tohiks ta kuidagi kingi näha, sest vetsupott on uksest kaugel. Lõpuks ei suuda õpetaja enam rohkem kannatada ja ta astub välja.