JÄRJEJUTT ⟩ «Lavats seisis köögi tagaseinas, seal nõudis ta oma õigused kätte»

«Torgny Lindgren on mõistatus. Ta kirjutab kuningatest ja võimumeestest, ja me näeme, kuidas võim on neid sandistanud. Ta kirjutab nõrkadest ja osatutest, kelle jõud ja vastupidavus säravad kui majakad ning kuulutavad, mis on inimsuses suurim — armastuse jõud, kustumatu lootus,» ütleb Anu Saluäär «Mao tee kalju peal» 1987. aasta väljaande eessõnas.