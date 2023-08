«Viiekümnest hallist varjundist» Darwinini — 10 ühiskondi enim mõjutanud teost

Kirjandus on midagi enamat kui lihtsalt lood ning meelelahutus. Aastasadade jooksul on kirjandus inspireerinud muutusi, mis on maailma raputanud, kutsunud üles revolutsioone, liikumisi ning tekitanud tuliseid debatte meie ühiskonnas. Toome teieni kümme erinevaid ühiskondi enim mõjutanud raamatut — olgu selleks näiteks «Avameelselt abielust», mis tõi esimest korda päevavalgele teemad, millest muidu vaikiti, või Darwini «Liikide tekkimine», mis on kujundanud täielikult arusaama meist endist ning meie pärinemisest.

«Onu Tomi onnike»

Harriet Beecher, 1852

On öeldud, et see raamat oli Ameerika kodusõja üks põhjustest. Kuigi see öeldu võib olla liiga äärmuslik, mängis see olulist rolli orjaelust teadlikkuse tõstmisel.

Nagu paljud teemad ka tänapäeval, oli orjus midagi, milles paljud pidasid end asjatundjateks, samas kui vähesed mõistsid tegelikkust.

«Onu Tomi onnike» oli üks esimesi erapooletuid teoseid. Selle lehekülgedel esitleti karmi peremeest, lahket ja armastavat peremeest, vabadussõjas sõdivaid ning orje. See ei olnud teos, mis näitas orjust kui eluviisi, mille eest peaksid kõik aafriklased tänulikud olema (Jah, ka nii väidavad mõned teosed! Näiteks «Slavery Ordained of God» . Rev. Fred´i ja A. Rossi sulest 1857. aastal). See ei olnud ka teos, mis kujutas kogu orjust kurjajuurena ning kõiki orjaomanikke kuradi kätena. See näitas sellest realistlikumat vaadet, mis avas paljude inimeste silmad. Raamatu ilmumise järel süvenes debatt orjuse üle veelgi — üks osapool pidas seda raamatut meistriteoseks, teine aga suureks valeks.

«Onu Tomi onnike» Foto: Everett Collection/Shutterstock

«Kommunistlik manifest»

Karl Marx, 1848