Suri naine, kes oli Pipi Pikksuka inspiratsiooniks

Melin tutvus Lindgreniga aastal 1941, mil Lindgreni tütar Karin ta külla kutsus. Lindgrenil endal oli kaks last: Karin ja Lars. Sonja punased juuksed ja otsekohene käitumine jäid Lindgrenile koheselt silma ning olid inspiratsiooniks Pipi Pikksukale.

1987. aastal Rootsi tabloidile Expressen antud intervjuus ütles Lindgren: «Ta liikus üksi ringi ja oli elu täis. Kui ma teda nägin, siis mõtlesin, et seal on mu Pipi ja ta on samuti uhkelt punajuukseline.»