NÕIAJAHT RAAMATUPOES ⟩ Armunud noormeestest rääkivat raamatut müünud Ungari jaeketile määrati üüratu trahv

Trahvi määras Budapesti valitsusasutus, mis ütles riiklikule uudisteagentuurile MTI, et viis raamatupoe suhtes läbi uurimise ning leiti, et ebakorrektselt müüakse teisigi LGBT+ teemalisi teoseid. «Uurimine tuvastas, et kõnealused raamatud kujutavad homoseksuaalsust ning sellest hoolimata paigutati need alaealistele suunatud kirjanduse hulka,» öeldi asutusest MTI-le.