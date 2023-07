PILVISE ILMAGA HAARA RAAMAT KÄTTE ⟩ Sellenädalased lugemissoovitused

Pilt on illustratiivne.

Suvekuumuse ja päikesepaisteliste ilmade vahele on mõnus natukeseks rahulikult võtta. Pilvine ilm soosib praegu eriti hästi lugemist. Tõmba endale soe pehme pleed ümber, võta tass kakaod kõrvale ning haara huvitav suvine lugemine kätte. Eesti Raamat teeb sulle lugemisvaliku tegemise lihtsamaks — need on juulikuus ilmunud uued põnevad teosed.