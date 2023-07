EKSPERT VASTAB ⟩ Miks peaks iga päev 20 minutit lugema?

Lugedes 20 minutit päevas, puutute aastas kokku 1,8 miljoni sõnaga. See rikastab teie sõnavara oluliselt

Kui pühendate iga päev lugemisele vaid 20 minutit oma ajast, puutute kokku hinnanguliselt 1,8 miljoni sõnaga aastas, mille tulemuseks on üldised teadmised, suhtlemis- ja analüüsioskused ning ilmselgelt avardate oma silmaringi märkimisväärselt.

Mõelda vaid, mida see lapse ajuga teeb. Noores eas on meie aju nagu käsn, mis neelab kogu teabe, mida talle anname. Vaid 20 minutit päevas lugemine võib noore mõistuse kujundamisel imesid teha.

Kuna 20 minutit lugemist päevas võrdub 1,8 miljoni sõnaga aastas, saame teha järelduse, et loeme ligikaudu 18 raamatut aastas (100 000 sõna raamatu kohta). Kui hakkasite lugema 7-aastaselt, tähendab see, et olete 40-aastaseks saades lugenud peaaegu 600 raamatut.

Foto: Skolova/Shutterstock

Lugemine võib stressi leevendada kuni 68 protsenti

Uuringud näitavad, et iga päev lugemine võib vähendada stressi, mida teie keha võib kogeda. Kui veedate lugedes vähemalt 20 minutit, vähendate lõpuks oma stressi, ärevust ja unetuse tõenäosust. On tõestatud, et ainult 6 minutit lugemist võib vähendada stressi 68 protsenti.

Kui võtate iga päev 20 minutit lugemiseks, turgutab see teie vaimset tervist

Lugemisel on tervisele palju kasu, kuid kuna suurem osa maagiast toimub teie ajus, on loomulik, et teie aju saab lugemisest kõige rohkem kasu.