EI MEELDI LUGEDA? ⟩ Tänu sellele nipile hakkad sa raamatute lugemisest rõõmu tundma

Mõistlik on lugeda läbi enne raamat ja seejärel vaadata ära näiteks teosest tehtud film. Te teate küll stsenaariumi edasist kulgu ja puänti, kuid kas see mitte ei tekitagi äratundmisrõõmu. Teil on võimalus võrrelda enda peas kujutatud tegelasi päris näitlejate ja päris olustikuga. Tekib loominguline kokkupõrge erinevate kujutlusvõimete vahel.

Eriti põnev on lugeda raamatut juhul, kui tegu on mitmest osast koosneva looga. Oletame, et te olete näinud esimesest osast filmi ja lugenud raamatut ning nüüd on teil võimalus lugeda sama loo teist osa, kuid seejuures pole film veel esilinastunud. Kui teisest osast tuleb aga ühel päeval välja ka film, kõnnite te kinosaali sama uhkelt kui stsenarist.