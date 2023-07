Daniel Craigist Miley Cyruseni — kuulsused paljastavad oma lemmikraamatud

George Clooney — «Sõda ja rahu» (Leo Tolstoi)

Tolstoi kuulsaim teos on tõsine lugemine. Oma 1440 leheküljega on see üks pikimaid romaane, mis eales kirjutatud. Tolstoi meistriteos keskendub viiele aristokraatlikule Vene perekonnale Napoleoni sõdade ajal ja on jagatud neljaks köiteks.

Kate Moss – «Ilus ja neetu» (F Scott Fitzgerald)

Suure Gatsby autori lugu glamuursest paarist, kes põles 1920. aastate seltskonnamaastikul eredalt enne kui anonüümsusesse taandus. Autobiograafilise alatooniga lüüriline romaan on pilguheit 1920ndate New Yorgi ööellu ja džässipõlvkonna ellusuhtumisse nii töösse kui ka teistesse ühiskonnakihtidesse, portreteerides meisterlikult abielu, armukadedust ja kahe inimese seletamatut sõltuvust teineteisest.

Daniel Radcliffe — «Meister ja Margarita» (Mihhail Bergakov)

Raamat armastuse võitlusest tumedate jõudude ja musta maagia vastu. Pole ime, et Mihhail Bergakovi sürrealistlik möll läbi Venemaa meeldib Harry Potteri peaosalisele. Ta ütles: «See on lihtsalt kõige uskumatum raamat, mida ma kunagi lugenud olen; Lugesin seda korra ja siis lugesin peaaegu kohe uuesti.»

Miley Cyrus — «Kuristik rukkis (JD Salinger)

Pole üllatav teada saada, et kunagise Disney klubi popstaari raamaturiiulil on oma koht teismeliste ängist, võõrandumisest ja mässulisusest rääkiv romaanist. Siiski ei mäleta, et Salinger oleks selles midagi twerkimise kohta maininud.

Daniel Craig — «Tema tumedad ained» (Philip Pullman)

Võib eeldada, et Bondi staar on Flemingi fänn, kuid raamatud, millel põhines tema 2007. aasta fantaasiafilm «Kuldne kompass», panevad teda tõeliselt käima. «Need on fantastilised lasteraamatud. Need räägivad armastusest ja suureks saamisest ning sellest, kuidas me peaksime täiskasvanutena maailma nägema,» sõnas ta.

Kate Winslet — «Thérèse Raquin» (Emile Zola)

«Thérèse Raquin» on Émile Zola teos, mis 1867. aastal avaldati romaanina ja 1873. aastal etendus näidendina. Zola ise on öelnud teose kohta, et tema eesmärk oli «uurida temperamenti ja mitte tegelasi» ja ta võrdleb novelli teadusliku uurimistööga. Titanicu näitlejanna sõnul on teos olnud «elumuutev».

Steven Spielberg — «Viimane mohikaanlane» (James Fenimore Cooper)

Filmirežissöör on toonud inspiratsiooniallikaks selle seiklusliku loo koloniaaljõududest ja indiaanlaste identiteedist.

Simon Cowell – DisneyWar (James B Stewart)