Müüginumbreid purustanud Harry mälestusteraamat püstitas ootamatu rekordi

Kirjastaja lisas, et USA turule trükiti algselt kaks miljonit teost, kuid prindipressid on uuesti huugama pandud, et raamatuid juurde toota. Nüüd on aga raamat purustamas uut väga ootamatut rekordit.

Prints Harry mälestusteraamatust on saanud kõige enam äravisatud raamat puhkusereisidel. Hispaania, Kreeka ja Türgi kuurordid on väidetavalt üle ujutatud sinna mahajäetud pehmekaaneliste raamatutega, mis ummistavad prügikaste ja vedelevad randades ja basseinialadel, kirjeldab Daily Star.

Reisikorraldaja On the Beach kliendihaldur Zoe Harris ütles: «Me pole kunagi midagi sellist näinud.» Hotellid saadavad tuppa jäetud raamatud reisikorraldajale kui mahaununenud asjad, Harrise sõnul on nad palunud saatmise lõpetada, sest teoseid pole enam kuskil hoiustada. «Alguses pidasime seda päris naljakaks, kuid nüüd on meil kõik hoiukapid Harry raamatuid täis ja neid pole kuskile enam mahutada.»