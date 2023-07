LÕPETA KOHE ⟩ Levinud viga, mis muudab raamatute lugemise äärmiselt ebatervislikuks

Piisavalt hea valgus ei käi meiega kaasas. Ükskord sõidame me bussiga, kus on hämar, kuid käte vahel olev kirjandusteos on sedavõrd põnev, et ei ole võimalik lugemist lõpetada. Teinekord on tuba pime, sest abikaasa tahab magada. Seevastu pole teil aga und, sest kõik mõtted tiirlevad pooleli oleva raamatu ümber. Hiilite vaikselt akna äärde ja hakkate kuuvalgel lugema. Tundub väga romantiline, kuid silmad sellist romantikat ei hinda.