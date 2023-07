VIDEO ⟩ Maria Baydar: enamus meie piiravatest uskumustest on tulnud lapsepõlvest

Piiravad uskumused vs väestavad uskumused

Kui kasutada sõna alateadvus, siis see võib tekitada väga palju küsimusi – mis see on? Kus see on? Maria Baydar selgitab, et see on psüühika teadvustamata osa, millele on üsna raske ligi pääseda. «Me saame sellest natukene aimu uskumuste kaudu – uskumused on alateadlikud programmid, mis on meisse juurdunud lapsepõlves ja läbi elu, suuremate läbielamiste käigus,» selgitab ta.