HEA TEADA ⟩ Millisel ajahetkel on kõige mõistlikum raamatut lugeda?

Rusikareeglit raamatute lugemisel ei ole, sest inimesed on erinevad. Mõnele meeldib lugeda hommikul, sest pea on värske ja motivatsiooni palju. Teine aga ei taha hommikul raamatut nähagi. Kõik on individuaalne. Küll aga on võimalik panna paika, millised on erinevatel aegadel lugemise kasutegurid.