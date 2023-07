Rahvusraamatukogu reisiraamatukogude populaarsus kasvab

«Alates jaanuarist 2023 oleme väljastanud kõikidele reisiraamatukogudele kokku 17 809 raamatut,» viitas värskele statistikale Eesti rahvusraamatukogu hoiuraamatukogu juhataja Kai Lugus, kes lisas, et tasuta kirjandust pakkuvad reisiraamatukogud koguvad iga kuuga juurde populaarsust, mida näeb selle pealt, et enamus kohtadesse on saadetud umbes poolest tuhandest raamatust koosnevaid kastitäisi pea iga kuu.

Kõige suuremad kogused raamatutest on vastu võtnud Tartu, Rakvere ja Tallinna bussijaamad. «Tartu bussijaama on saadetud tänavu mitmes jaos 4006 trükist,» meenutas Kai Lugus. Pisut väiksem kogus ehk 3959 teost on jõudnud Rakvere bussijaama ja 2932 raamatut on saadetud Tallinna bussijaama. Hoiuraamatukogu raamatud on jõudnud veel Jõhvi ja Haapsalu bussijaamadesse ning reisisadama A- terminali ja praamidele Tiiu ja Leiger.