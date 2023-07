Mida kujutab endast narvalase identiteet?

Nii on Narvast saanud Eesti vanainimeste pealinn. Siit leiab ka eesti prouasid, kes omavahel sõbrannad ja kelle seos linnaga on varem olnud null. Tänapäeval on Narvas iga kolmas inimene pensionär, olgu siis vanuse järgi või muul põhjusel. Vanemad inimesed – nõukogude ajal Narva asunud või siin sündinud ja Narva ülesehitamisel osalenud – kinnitavad kõigepealt, et siin on kodu, siia on jäetud tööaastad. Just need, kes mäletavad veel varemetes Narvat, kinnitavad eriti kindlalt: just siin asuvad mu juured. Eluaegne kangur – paar aastat pärast sõda Narva asunud noor tüdruk – on ütelnud kuldsed sõnad: «Kas hea või halb, aga kõik on siin.»