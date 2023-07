LUGEMISSOOVITUS ⟩ Teos, mis õpetab südame eest hoolt kandma

Sandheep Jauhar, «Inimsüda. Ajaugu» Foto: Apollo

Kõigil on vahetevahel süda paha. Üldjuhul eelistame ikkagi heasüdamlikud olla. Mis on sel pahadusel ja headusel südamega pistmist? Ja kas?

No mida me sellest inimese südamest üldse nii väga teame? Me teame, et suurel osal eestlastest on südamejamad. Nende kätte surrakse vahel harva noorest peast, kui on armuasjad käsil ja hulga sagedamini sortsuke vanemast peast, kui on muud asjad. Või oled ise muude asjade käsil. Aga jah, süda hoiab meid algusest lõpuni töös ja üldiselt otsustab, kuidas me toimingud kulgevad ja kunas nad otsa saavad.

Teame, et hea süda hea ja südamejama jama. Mäletame, et kunagi kusagil kuidagi oli geniaalne doktor Sulling, kes suutis ka saiast südame teha, kui väga vaja oli. Või umbes nii. Ja et ta on oma oskused kuhugi kellelegi edasi andnud. Ent südamest kui üliolulisest elukast ei tea me tegelikult tuhkagi. Kuigi tuks-tuks-tuks on kõigiga kogu aeg kaasas.

Kes vähegi oma südamega sügavamat sisemist sidet süvendab, võiks Sandeep Jauhari raamatu ette võtta. Minule on installeeritud südamestimulaator ja peetud mitu pikka loengut asjust, mida võiks ja mida ei peaks. Ühesõnaga südame peale pean ma aeg-ajalt mõtlema. Jauhari raamat on jätkuvalt äge, ega teda korraga ära ei neela. Ega kogu südamlikkusest ilmselt lõpuni aru saagi. Törtsuke targemaks ikka. See ei ole jumbomumbo, see ei ole kloorijoomine, see ei ole isegi normaalne õlle või vee või piima joomine. Arukas raamat on. Lugege ja soovitage peredele, väärt värk.

Kui keegi tahab inimese südame toimimisest inimlikul tasandil aru saada, siis midagi paremat ma praegu soovitada ei mõista. Kui tahate äkilisemaks minna, palun väga, minge ja õppige arstiks. On veel häid kirurge, kes praktilist näppu ja skalpelli suudavad suunata. Ülejäänud lihtsalt mõtestagu maailma, natukenegi.