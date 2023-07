USA autorite ühing tehisintellekti ettevõtetele: meie neid «toidame», hakake meile maksma

Avalik kiri, mille on koostanud Ameerika suurim kirjanike kutseorganisatsioon Authors Guild, on adresseeritud OpenAI, Alphabeti, Meta, Stability AI ja IBMi tegevjuhtidele. Kirjas esitatakse neile kolm nõudmist: tuleb hankida luba autorite materjalide kasutamiseks, hüvitada juba kasutatud loome eest ning hüvitada autoritele nende teoste kasutamise eest, olenemata sellest, kas see rikub kehtivaid autoriõiguse seaduseid või mitte.

Autorite ühingu president Maya Shanbhag Lang ütles: «Tehisintellekti väljund on alati millestki tuletatud. Tehiskirjandus taaskasutab seda, mis selle sisse pandud, milleks on inimkirjanike töö. On õiglane, et autoritele makstakse selle eest, et nad on tehisintellekti «toitnud» ning aitavad sel edasi areneda.»