«Sõrmuste isand» on fantaasiaromaanide triloogia, millest on tehtud ka suurejoonelised filmid. Kõik, kes te aga antud teost armastate, teadke, et te istute koos maailma rikkaima mehega ühes paadis. «Ma tean, et see kõlab kui klišee, aga «Sõrmuste Isand» on minu läbi aegade lemmikraamat,» on Musk oma Twitteris säutsunud.