Need nipid muudavad raamatute lugemise kiireks ja mugavaks

Sa ei tea, millal tekib paus, et lugeda raamatut. Kui sa oled loonud lugemiseks kindla rutiini, mis hõlmab endas aega ja kohta, siis võib see sind liigselt kohustama hakata. Tegelikkuses tekib ootamatuid pause pideval ning kui raamat on kaasas, saab need pausid täita kenasti lugemisega.