Kuidas motiveerida noort lugema?

On tähtis lasta noorel vabalt valida

Kõik raamatud ei pea meeldima ja ei meeldigi. Kohustuslik kirjandus on loonud mustri, kus õpilane peab lugema ühte, kindlat raamatut. Sunniviisiline raamatute lugemine võib tekitada trauma ja on täiesti normaalne, kui mõni raamat ei sümpatiseeri. Nagu me valime filme, mida vaadata, peaksid noored saama valida ka raamatuid, mida lugeda.

Tuleks kohtuda kirjanikega

Kirjanik oskab rääkida raamatu ivast selgemalt kui ükskõik, kes teine. Noored kuulevad vahetuid emotsioone raamatu kirjutamisest ning on tõenäoline, et nad tunnevad hiljem selle sama raamatu vastu huvi. Kirjanik tahab jätta oma raamatust head muljet, mistõttu on väga tõenäoline, et noorel on pärast kohtumist meeldiv emotsioon. Autorid külastavad tihti koole, et õpilastega lihtsalt jutustada. Tuleb võimalusest kinni haarata.

Raamatusarjades peitub võti