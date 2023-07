Maria Baydar: kui teadvustad oma ego, saad selle panna enda heaks tööle

Mis on ego tegelikult?

Maria ütleb, et kui rääkida enesearengust, siis tuleb ego kindlasti teemaks. «See on termin, kus on väga palju hägusust ja valesti mõistmist. Arvatakse, et ego on ainult enesekasupüüdlikus, kontrollivajadus ja domineerimine – neid omadussõnu saab juurde mõelda veel ja veel,» selgitab naine.

«Ego on ellujäämisinstinkt. Ego tahab hoida enda mina, ehk selle isiksust elus. Ego on hirmust ajendatud jõud. Hirm, et meid tõugatakse ühiskonnast, ehk n-ö karjast välja,» defineerib Maria. Ta lisab, et kõik egost tulenevad reaktsioonid ongi hirmust ajendatud.

Miks on oluline egoga tööd teha?

«Kui sa teadvustad enda ego, siis sa hakkad märkama väga olulisi hingehaavasid ja sa saad ego panna hoopis enda kasuks tööle,» selgitab Maria, et läbi selle saavutame neid tulemusi, mida me soovime saavutada. Selleks soovitab naine pidada egopäevikut. Võta 7 päeva kuni kaks nädalat ja märka kõiki neid olukordi kus ego tõstab pead – väljakutsed, ärritumised ja kus tekib tugevam reaktsioon. «Ego võib avalduda ka ohvri mentaliteedis, kurbuses ja igatsuses,» hoiatab Maria ja lisab, et ego väga salapärane jõud. «Temaga saab tööd teha ainult siis, kui sa oled enda vastu väga aus,» selgitab naine.

Maria Baydari eluline näide hävitavast egost