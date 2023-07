LIIGA ISIKLIK ⟩ Britney Spearsi endised kallimad on takistanud naise raamatu avaldamist

Laulja Justin Timberlake ja näitleja Colin Farrell ei ole naise kõikepaljastava raamatu üle rõõmsad ning on vaidlustanud suure osa memuaaris ilmuvatest tekstidest. Mehed, kes olid 1990. aastatel Spearsiga romantilistes suhetes, on valmis naise kohtusse kaebama, kui raamatust ei eemaldata intiimseid üksikasju nende eludest. Meeste nõudmiste tõttu on raamatu avaldamine lükkunud neli kuud edasi oktoobrisse, kuigi Spearsi memuaarid pidid lugejateni jõudma juba tunduvalt varem.

Justin Timberlake oli Britney Spearsiga tõsisemates suhetes 1999. aastast kuni 2002. aastani, olles esmakordselt temaga kohtunud 1992. aastal telesaate Mickey Mouse Club võtetel. 2003. aastal nähti Colin Farrelli ja Spearsi mitmel korral koos ning meediani jõudsid jutud, et nad on romantilises suhtes, kuid mees on eitanud, et nad olid paar.

Anonüümseks jääda sooviv allikas ütles, et meeste advokaadid nõudsid raamatu tekstide nägemist ja võtsid välja tekstilõigud, mis Timberlake ja Farrelli mainet rikkuda võivad. Allika sõnul on raamatus veel palju jaburaid lugusid, kuid Justin ja Colin olid teadlikud sellest, mida Spears nende kohta raamatus kirjutada võib.

Juriidiline protsess tähendas, et teose avaldamist lükati edasi neli kuud, kuna pikalt arutleti selle üle, mida raamatusse jätta ja mida välja võtta. Nüüd on probleemid lõpuks lahendatud ja naise autobiograafia on valmis avaldumiseks.

Tema kõikehõlmav raamat «The Woman In Me» (Naine Minus) ilmub 24. oktoobril ja annab superstaarile võimaluse püstitada ka raamatumüügi rekord.

Teine allikas ütles, et Spearsi raamat on geniaalne ja südamlik. See on andnud talle võimaluse rääkida oma lugu, mis pole kindlasti olnud lihtne, kuid mis on tema fännidele uskumatult hariv. Lisaks tema romantiliste suhete üksikasjadele hõlmab see ka konservatuuri, mis andis naise isale Jamiele 13 aastaks kontrolli tema elu ja rahaasjade üle.