Näitlejanna Florence Pugh lemmikraamatud, mis on ilmunud ka eesti keeles

Emma Cline «Tüdrukud»

Emma Cline, «Tüdrukud» Foto: Apollo

Florence rääkis väljaandele The Guardian, et talle meeldis see psühholoogiline täiskasvanuks saamise lugu, sest see teos selgitas, kui palju võib üks puberteedieas kogetud suvi noorele mõjuda.

«Tüdrukud» on väljamõeldud romaan, mis põhineb 1960. aastate kurikuulsatel Charles Mansoni mõrvadel ja tema loodud kommuunil. Kogu raamatus tutvuvad lugejad noore teismelise Eviega, kes avastab hipikultuuri ja vaimustub kohalikest teismelisest tüdrukutest ning nende alternatiivsest elustiilist, mis on täis vabadust ja muretuid hoiakuid.

Tüdrukute vaimsus on Evie jaoks niivõrd meelitav, et ta otsustab nende kommuuniga liituda. Kiiresti tõmmatakse Evie maailma, kus teda juhib ohtlik mees nimega Russel ja ta sulandub kogukonna kultuslikesse kommetesse. Kas Evie eemaldab roosad prillid, mille kaudu ta oma uut «perekonda» vaatab, ja mõistab, et ta on sattunud ekstreemsesse sekti, või alistub ta kiusatustele, mida kommuuni juht talle lubab? Teos lahkab raskeid teemasid, nagu lapsepõlve süütus, haavatavus ja manipuleerimine.

Frank Herbert «Düün»

Frank Herbert, «Düün» Foto: Apollo

Paljudele lugejatele võib teos olla tuttav samanimelise filmi järgi, kuid see raamat on olnud kirjandusmaailmas populaarne ulme-eepos juba üle 50 aasta.

Selle aasta novembris esilinastub film, mis on loodud raamatu teise osa põhjal ning kus teeb kaasa ka Florence Pugh.

«Düünis» on kesksel kohal võimuvõitlus tähtedevahelisele impeeriumile kuuluval kõrbeplaneedil Arrakis. See planeet on ainus paik, kust saadakse ainet, mis on vajalik tähtedevahelistel lendudel ja annab selle tarvitajale psüühilised võimed ja pikaealisuse. Seega tähendab Arrakise valitsemine suurt võimu.