Etnograafiline sõnastik haritlastele: Mis on ummik?

1925. aastal välja antud etnograafilisest sõnastikust Eesti asjalise vanavara põhjal saame teada, et ummik (lk 72) on nõu, mis või mille kere on umbsest puidust, ilma liitekohata. Pettus (lk 42) on neljanurgeline linase riide tükk, peaauguksriidesse tehtud lõige. Kuna Eesti haritlaste teadmised oma rahva asjalisest vanavarast olid 20. sajandi alguses võrdlemisi puudulikud, tuli välja anda vähemtuntud asju selgitav sõnaraamat. Nii selgub 1925. aastal avaldatud etnograafia sõnastiku koostaja soome etnograafi ja Eesti etnograafia teadusliku uurimis- ja muuseumitöö rajaja Ilmari Manninen eessõnast.