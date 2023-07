Suurepärane komöödia seab kahtluse alla, kui tsiviliseeritud ja täiskasvanud me tegelikult oleme

Raamat algab Johnny sünnipäevapeoga, mille käigus peapõrutuse saanud Cara avab kogemata Pandora laeka, kust pudenevad välja varjatud perekonnasaladused. Seejärel viib autor lugeja ajas kuus kuud tagasi, näidates järk-järgult, kuidas Caseyd sellesse punkti välja jõudsid, ja see on üks pöörane seiklus.

Kuue kuu sisse mahuvad luksuslik lihavõttepuhkus uhkes Killarney hotellis, Casey vendade kohutavate vanemate kuldpulma tähistamise nädalavahetus (mis aitab ühtlasi selgitada probleeme, millega nende pojad rinda pistavad), jaburalt naljakas ja tõeliseks katastroofiks kujunev Jessie 50. sünnipäeva tähistamine mõrvamüsteeriumi lahendamisega maamõisas ja puhkus Toscanas. Nende ekstravagantsete ürituste korraldajaks ja kinnimaksjaks on Jessie, kes on ainus laps ja vajab seepärast oma õnnelikku laiendatud perekonda nagu õhku.

Kõige imelisem on see, kui kiiresti tegelased meile meeldima hakkavad, tekitades tunde, nagu oleks tegu meie heade tuttavatega, kelle igapäevaelu meile katkematult huvi pakub. Me näeme nende suhete häid, halbu, inetuid, aga ka naljakaid külgi ja sügavat armastust, mis kõiki neid inimesi omavahel seob. Raamat on kirjutatud tähelepanuväärselt hästi ja kirjanik ei kohku tagasi käsitlemast raskeid teemasid, nagu abielurikkumine, söömishäired, sõjapõgenikud ja sotsiaalmeediaga manipuleerimine. See muudab raamatu realistlikuks ja tekitab tunde, nagu oleks lugeja väikest viisi piiluja.