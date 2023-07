Ilmus fääri keelest tõlgitud lasteraamat

Raamatu autor Bárður Oskarsson on aastal 1972 Fääri saarte pealinnas Tórshavnis sündinud lastekirjanik, illustraator ja kunstnik. Tema raamatud on võitnud mitmeid auhindu, sealhulgas prestiižse Põhjamaade Nõukogu laste- ja noortekirjanduse auhinna. Eesti keel on 17. keel, millesse «Lapik küülik» tõlgitud on.