Siit serva pealt ei paista põhja, nii sügav on see järsak, mille sa tegid. Selle nimi on Suur-Uushaud, juba siis, kui aasta oli möödas, nimetati seda Suur-Uushauaks, kõigel peab olema nimi, ja hiljem ei tea keegi, kes selle esimesena välja ütles.

Kui ema aru sai, et ta on käima peal, veensid sina, Meie Isa, teda Ol Karlsa juurde minema. Ol Karlsal olid nüüd jalas haavandid ja ta istus poe tagakambris, oli teedelagunemise aeg, ema kingadest nõrgus porivett, talle oli otsegu pähe löönd, et peab ütlema minema, et teab päris kindlasti, et tema ja Ol Karlsa lood on nüüd sedapsi, et laps on tulemas, ema oli täitsa otsas ja pistis soolaterasid otse kotist.