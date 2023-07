Raamat leinast ja sellest, kuidas seda tunnet paremini lastele seletada

Trace Moroney lasteraamat «Kaotusvalu». Foto: Aljona Sarap

Mis raamat on «Kaotusvalu»​?

See on raamat leinast ja sellest, kuidas seda tunnet paremini lastele, aga miks mitte ka täiskasvanutele, seletada. Kuigi leina võib kogeda mitme erineva sündmuse tõttu, siis see raamat kirjeldab leina seoses inimese surmaga.

Raamatu tagakaanel seisab järgmine kirjeldus: «Lein on aeg, mille jooksul me tasapisi harjume armastatud inimese surmaga või meile olulise kaotusega. Me kõik kogeme leina eri moodi. Kaotusvalu võib tunduda kui hiiglaslik kurbade ja vastikute tunnete laine, mis pühib sinust üle tohutu hooga. Raamat kirjeldab tundlikul moel kaotusvalu ja leina ning pakub uuringutel põhinevaid tehnikaid, mis aitavad lapsel omandada väärtuslikke toimetulekuoskusi ning valmistavad teda ette selleks, et olla valmis nii elu tõusudeks kui ka mõõndadeks».

Kuigi võib tunduda päris ehmatav, kui esimesel tekstiga leheküljel on suurelt ja rasvaselt kirjas sõna «Surnud», siis minu meelest see on üks selle raamatu võludest. Rääkida asjadest nii nagu nad on.

Lein kui hiiglaslik laine

Esimest korda raamatut sirvides jäi illustratsioonide seast silma just suur merelaine. See tõi kõik uuesti meelde. Ööl enne õe surma ärkasin ma ehmatusega, sest nägin unes suurt lainet ja suured lained omavad minu silmis väga selget seost.