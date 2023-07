«Olen kõige hullemas mõeldavas seisus – mittearmastusväärne, kuhtuva välimusega geimees»

Köögis on pidevalt rahvast, aga nad ei sega mulle kokteile kokku ega lüdi austreid ega küsi mu päeva kohta, vaid kasutavad mu panini-grilli, et endale «juustukaid» teha, nagu nad neid kutsuvad; või vales potis kakaod keeta; ning topivad vale prügi pakendikotti ja vastupidi. Nad vahivad minu kingitud nutitelefonidest lärmakaid arusaamatuid asju ja karjuvad üksteise peale ilma mõjuva põhjuseta. Ja siis on veel koer. Jack Russelli terjeri moega tegelane, kelle mu õde viis aastat tagasi Nice’is prügikonteinerist süüa otsides leidis. Koera nimi on Fitz ja ta jumaldab mind. Tunne on vastastikune. Sisimas olen ma koerainimene ja hankisin kassid ainult sellepärast, et enesekesksetel inimestel on nende eest kergem hoolitseda. Tegin isegi veebitesti – «Mis on sinu ideaalne kassitõug?» –, vastasin kolmekümnele küsimusele ja sain vastuse: Pärsia kass. Ma arvan, et test oli vigane. Varem, lapsena, olin tuttav ainult ühe kassiga – ühe tigeda olevusega, kel olid teravad küüned. Aga need pärslased on hoopis teist verd. Nad lausa nõuavad, et sa neid armastaksid. Sinul pole selles asjas mingit sõnaõigust. Koer Fitz neile ei meeldi ja see ka mitte, et koer Fitz meeldib mulle, niisiis on loomade omavaheline läbisaamine kohutav.