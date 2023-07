«Nädalaga kaks klienti surnud. Kokkusattumus?»

«Anna talle võimalus, Douglas,» noomis Edith Hird, Bruncliffe’i algkooli endine direktriss ja ainus inimene linnas, kes järjekindlalt kasutas kohvikuomaniku ristinime; vastumeelsus naeruväärse hüüdnime suhtes tulenes mälestusest temast koolipingis ja tõsiasjast, et Edith oli teadnud teda sellest peale, kui ta alles mähkmetes siputas. Ja need olid olnud päris suured mähkmed. «Ta on noor ja töötab kõvasti.»

«Jah, kahju tõesti. Ta oli hea poiss.» Titch, kes parimatelgi aegadel kuigi sõnaosav polnud, põrnitses põrandat. Praeguses olukorras nägi ta eriti vaeva. «Igatahes loodan, et need sobivad,» ütles ta kahe letile asetatud võileivakandiku poole viibates. «Öelge Barbarale, et see on kõik, mille ma nii lühikese etteteatamisega kokku suutsin panna.»