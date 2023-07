PSÜHHOLOOGILINE TRILLER ⟩ «Enne kolmeteistkümneseks saamist surin ma sõna otseses mõttes kaheksa korda»

Perekonnad on nagu sõrmed, kahte ühesuguse mustriga ei leidu ja nad kõik kipuvad oma jälge jätma. Minu pere gobeläänil on alati liiga palju lahtisi otsi olnud. See narmendas servadest juba ammu enne minu saabumist ja kui piisavalt lähedalt uurida, leidub seal ka auke. Mõned inimesed ei suuda täiuslikkuse puudumises ilu näha, kuid mina olen oma vanaema, oma vanemaid ja oma õdesid alati armastanud. Sõltumata sellest, mida nemad minu vastu tundsid, ja hoolimata sellest, mis juhtus.

Vanaema – keda kõik Nanaks kutsuvad – on perekonnas ainus, kes mind tingimusteta armastas. Nii palju, et ta kirjutas raamatu minust, või siis täpsemalt väikesest tüdrukust, kes kandis minu nime. See ongi põhjus, miks mu nimi võib sulle tuttav tunduda. Menukas lasteraamat «Daisy Darkeri väike saladus» on minu vanaema kirjutatud ja illustreeritud. Seda võib leida peaaegu igast raamatupoest ükskõik millises maailma nurgas, sageli on tema naabriteks «Grühvel» ja «Röövikul on kõht tühi». Vanaema sõnul laenas ta oma raamatule minu nime, sest siis saan ma – ühel või teisel viisil – igavesti elada. See oli temast väga lahke, kuigi mu vanemad ega õed tol ajal nii ei mõelnud. Ma kahtlustan, et ka nemad tahtsid igavesti elada, kuid pidid selle asemel leppima vaid raamatu autoritasude kulutamisega.