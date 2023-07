«Narva mehed lausuvad kõik ühest suust, et maailma kõige ilusamad on meie Narva vene tüdrukud»

Elagu Narva naised! – jääb siinkohal üle teha vahekokkuvõte.

Narva on ilu pealinn. Ilu on oluline ja ei tarvitse olla kallis. Lisaks tähtpäevadele tuleb end lille lüüa, kontsaga kingad leida ja uus kleit selga panna veel igasuguste ürituste puhul, näiteks volikogu istungi korral. Mul läheb kogu aeg meelest ära, et sel päeval peaks endale soengu vormistama. Vaadates televiisorit – Narva volikogu istungit näidatakse Eesti rahvale kui kohalikku rahvateatrit –, mõtlen: pagan.

Pean tunnistama, et minu kapis on viis – lugesin just üle – kleiti, mida ma ei ole jõudnud veel kordagi selga panna. Neid õmbleb mulle kohalik Svetlana, ilma ühegi proovita, ärge teistele õmblejatele rääkige. Tõsi – iga kolmas kleit päriselt ei klapi. Kleidi õmblemise hind kujuneb 30–40 euro kanti ja need kleidid on ilusad. See ei ole minu arvamus. Nii kirjutasid Postimehe moehindajad. Olin 2020. aasta lõpul parasjagu riigikogust ära tulnud ja igasuguse ajakirjandusliku tähelepanu suhtes väga hell. Ühel nädalavahetusel avastasin meediamonitooringut tehes, et mind hõigati maha Postimehe moerubriigis. Mu süda vajus saapasäärde: millega ma jälle olen hakkama saanud. Aga selgus hoopis, et mind kiidetakse värviliste kleitide eest, hoolimata märkimisväärsest kehakaalust. Kõik tänu Janale, kes ostab kangad, ja tänu Svetlanale, kes kleidi valmis õmbleb.

Kogu iluteenindus kujutab Narvas endast puhast teraapiat ja ranget korda. Kui juuksur Olga ütleb, et sel päeval sel kellaajal on juuste värvimise aeg, siis seda see tähendab. Siin ei ole vaidlemise kohta. Ma olen nõus juuksurisse minema Olga kohvi pärast ja suvel toob ta mulle oma suvilast melissi. Ja minu maniküürija Angela, tema on lihtsalt kohaliku linna elav ajaleht ning kordab iga kolme minuti tagant: «Vsjo budet horošo» ehk «Kõik on hästi!».