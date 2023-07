Ilmus Kurmo Konsa filosoofiliste artiklite kogumik

Detektiivid tegelevad kuritegude uurimisega, otsides vastust küsimusele, kes on kurjategija. See raamat on samuti küsimustest ja neile vastuste otsijast, detektiivist. Aga kuna küsimused on tavapärasest detektiivitööst erinevad, siis olgu ta nimeks krüptodetektiiv. Mida ta ometi otsis ja kas ta kuhugi üldse välja jõudis? Krüptodetektiiv tegutseb ideede maailmas, püüab piiluda Jumala mõistusesse, avastada igavese elu saladust, Alan Turingi surma põhjust ning veel mõndagi muud. Kõikidest nendest juhtumistest joonistub välja mingi metafüüsiline struktuur, mingi peaaegu hoomamatu ehitis. Linn, ei, pigem maailm või veel midagi võimsamat ja õrnemat. Unistus või selle unustus.