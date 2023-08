Helen Adamson soovitab raamatuid, mis aitavad ärevust maandada ja tõeliselt välja puhata

Olen oma loomuselt ärev inimene, minu aju töötab enamasti täiskoormusel. Pidevalt mõeldes ette vähemalt kümme sammu, analüüsides ja teadvustades iseend ja ümbritsevat. Kuna olen viimased 3 aastat õppinud pereterapeudiks, tuleb seesugune närvisüsteemi tundlikkus töös klientidega kasuks. Ent kasuks ei tule see siis, kui vajaksin puhkust enda aktiivsest mõttetegevusest.

Nii olen enda jaoks avastanud mäesuusatamise, mida talvel naudin nii palju kui saan, loodusfotograafia ja fotograafia üldiselt - hobid mis annavad ka mu ajule puhkust. Kuna minu põhitööks on endiselt ka sotsiaalmeedia ja sisuloome, saan fotograafiat ja loomingulist osa endast tööga edukalt siduda. Aga töö on siiski töö, iga inimene vajab ka sellist aega, kus pole mingeid kohustusi ja saab täielikult puhata.

Mõned aastad tagasi taasavastasingi enda jaoks lugemise. Ahmisin endasse tohutult erialast kirjandust inimesest, psüholoogiast, ajust, inimsuhetest jne. Ja kuigi väga naudin erialakirjanduse lugemist, hakkasin sel aastal lugema romaane ning olen täiesti võlutud nende mõjust. Sellest, kuidas ilukirjandus aitab mul end nõnda välja lülitada, et unustan lugemise hetkedel isegi selle ära, kes ma üldse olen. Need hetked on minu tõeline puhkus!