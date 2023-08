«Vanasti oli spordiklubi mu jahimaa, aga enam mitte ...»

Ta rääkis mulle juba 15-aastaselt, et ühel heal päeval saab temast safarigiid. Ma ei kujuta ette, millise tee ta pärast meie õuduste majast lahkumist läbi pidi käima, et sinnani jõuda, aga igatahes see tal õnnestus. Kas mina tahtsin tookord lapsena saada trendika moepoodide disainilahendusettevõtte kaasasutajaks? Ei, muidugi ei tahtnud. Mina tahtsin seda, mida iganes elu mulle ette viskab. Olla see, kes ikka ollakse, kui oled läbi teinud tavalised asjad, mida teeksid tavalised inimesed, kes pole kasvanud õuduste majas ega elanud terve noorukiea üksinda kööktubades, ilma et neil oleks haridust, sõpru ega sugulasi. Vaat selleks ma tahtsingi saada. Aga reaalsus, mille universumite lõputult pöörlev loosiratas mulle ette söötis, on selline, ja ma peaksin selle üle rõõmus ja tänulik olema. Mingis mõttes olengi. Mõnes paralleeluniversumis oleksin ehk istunud ja paksuks läinud nagu mu isa enne mind, ja oodanud, millal vanemad kõrvad pea alla panevad ja varanduse mulle pärandavad. Ma oleksin võinud igavat jõudeelu elada. Aga mul ei jäänud muud üle kui tööle minna ja ma olen selles edukas olnud, nii et elu polegi kõige hullem, või mis?

Lähen tööle, kuid ei suuda ei konverentsikõne ega kahe koosoleku vältel keskenduda. Nähvan inimestele, kelle peale ma pole kunagi varem nähvanud, ja tunnen end üdini näruselt. Kui kell seitse õhtul koju jõuan, on mu õepoeg Marco end koos ühe klassikaaslasega diivanile istutanud. See klassivend on meeldiv poiss, keda olen varemgi näinud ja kelle vastu olen püüdnud kena olla. Kui tuppa astun, tõuseb ta püsti ja ütleb: «Tere, Henry. Marco ütles, et tohin külla tulla. Loodan, et sa ei pahanda.» Tema nimi on Alf ja ta on imekena. Aga praegu ei taha ma teda enda diivanile ega jagu mul talle isegi naeratust. Mühatan: «Palun öelge, et te ei kavatse kokkama hakata?»