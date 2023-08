Miks ja kuidas kasvatada optimistlikku last?

Soovime, et meie laste elus oleks sõprust, armastust ja saavutusi. Tahame, et neil oleks tahet õppida ja valmidust raskustega rinda pista. Ootame, et nad oleksid tänulikud selle eest, mis nad meilt saavad, aga samas võiksid uhkust tunda oma oskuste ja tegude üle. Samuti tahame, et lapsed kasvaksid üles, tundes tuleviku suhtes kindlust, armastades seiklusi, olles õiglased ja piisavalt julged, et selle õiglustunde kohaselt käituda. Me soovime, et nad tuleksid toime tagasilöökide ja ebaõnnestumistega, mis täiskasvanuks saamisega alati kaasnevad. Aga kuidas seda kõike saavutada? Sellest räägibki Martin Seligmani, Jane Gillhami, Karen Reivichi ja Lisa Jaycoxi kirjutatud raamat «Optimistlik laps».