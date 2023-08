Ilmus ülimenuka Patricia Cornwelli krimiromaan «Lahkamine»

Kohtuarst Kay Scarpetta on naasnud Virginia osariiki, kus ta kunagi oma kuulsusrikast karjääri alustas. Tema lootused jätkata kohtuarstliku büroo juhtimist sama koha pealt, kus see tal paarikümne aasta eest pooleli jäi, purunevad, kui ta saab eelkäijalt päranduseks üleoleva sekretäri ja hooletusse jäetud büroo, mille endisel juhil on varjata üht-teist valgustkartvat.