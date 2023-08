Joogaõpetaja soovitab 5 raamatut, mis avardavad silmaringi ja annavad praktilisi teadmisi

« The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself » Michael A. Singer

Mai-Liis ütleb, et raamat jagab huvitavat ideed, et me ei ole oma mõtetega üks, vaid pigem nende vaatleja. Singer väidab, et sisemise rahu ja vabaduse võti seisneb selles, kui tunnistame, et me ei ole oma mõtted ja emotsioonid, mis meie peast läbi käivad, vaid teadvus, mis nende tekkimist tajub.

Ta julgustab lugejaid aktsepteerima emotsioone ja laskma neil lihtsalt olla nagu pilved taevas - tulevad ja lähevad. Harjutades oma mõtete jälgimist ilma nendega end seostamata saavutame võime distantseeruda ja luua päriselt sisemist vaikust.

B.K. S. Iyengar, «Jooga puu». Foto: Raamat

« Jooga puu » B.K. S. Iyengar

Mai-Liis rõhutab, et jooga ei ole lihtsalt järjekord asendeid või harjutusi, vaid terviklik tee, mis viib indiviidi eneseteadvustamise ja vaimse kasvuni. Jooga praktika hõlmab Iyengari järgi mitte ainult füüsilist keha, vaid ka meelt, emotsioone ja vaimu.

Autor rõhutab distsipliini ja regulaarsuse tähtsust jooga praktikas. Iyengar usub, et pideva harjutamise kaudu saab inimene sügavama arusaamise oma kehast, meelest ja sisemisest olemusest. Jooga muutub selles kontekstis vahendiks eneseuurimisel ja eneseteadvusel, võimaldades avastada oma tõelist potentsiaali ja ühendust oma sisemise minaga.

« Päästikud » Marshall Goldsmith, Mark Reiter